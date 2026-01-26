Śmierć polskiej legendy. Związek przekazał tragiczne wieści

Krzysztof Golwiej przez lata był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego kolarstwa. Swoją przygodę ze sportem rozpoczynał jako zawodnik, reprezentując barwy Klubu Sportowego Neptun Gdańsk. Już wtedy dał się poznać jako ambitny i pracowity kolarz, który potrafił rywalizować na wysokim poziomie. W trakcie kariery sportowej odnosił sukcesy na arenie krajowej, a jednym z jego największych osiągnięć był srebrny medal mistrzostw Polski zdobyty w rywalizacji drużynowej. Wyniki sportowe, doświadczenie i pasja do kolarstwa stały się solidnym fundamentem jego dalszej drogi związanej z tą dyscypliną.

Po zakończeniu kariery zawodniczej Krzysztof Golwiej nie odszedł od sportu. Przeciwnie - płynnie przeszedł na sportową emeryturę, by dalej działać jako zaangażowany i ceniony działacz. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Pomorskiego Okręgowego Związku Kolarskiego, gdzie aktywnie wspierał rozwój młodych talentów i struktur kolarskich w regionie. Jego kompetencje i doświadczenie szybko zostały zauważone także na szczeblu centralnym. W latach 2016-2019 stał na czele Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Kolarskiego, a w trudnym okresie dla federacji objął funkcję prezesa PZKol, którą pełnił w latach 2019-2021. Reprezentował również Polskę jako delegat Europejskiej Federacji Kolarskiej na kongresach Międzynarodowej Unii Kolarskiej. Do samego końca pozostawał aktywny, pełniąc funkcję wiceprezesa PZKol do spraw kontaktów międzynarodowych.

Nie żyje Krzysztof Golwiej. Miał 69 lat

Informacja o jego śmierci wstrząsnęła całym środowiskiem. W nocy z niedzieli na poniedziałek, 26 stycznia, Polski Związek Kolarski przekazał tragiczną wiadomość o odejściu Krzysztofa Golwieja. Były prezes, a ostatnio wiceprezes federacji, zmarł w wieku 68 lat. To ogromna strata dla polskiego kolarstwa, które straciło człowieka oddanego tej dyscyplinie przez całe swoje życie.

Rozwiń

Paulina Czarnota-Bojarska omawia piłkarski tydzień: Ekstraklasa i świat futbolu INTERIA.PL