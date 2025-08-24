Śmierć nastoletniego kolarza. Dramatyczne sceny na trasie wyścigu

W sobotę środowisko kolarskie niespodziewanie pogrążyło się w żałobie po tym, jak świat obiegła informacja o śmierci 17-letniego kolarza, Ivana Melendeza. Nastolatek wystartował w młodzieżowym wyścigu Ribera del Duero i z początku radził sobie całkiem dobrze. Nikt nie mógł jednak przewidzieć, że dobra passa nastoletniego kolarza przerwana zostanie już podczas drugiego etapu wyścigu.

Tragedia podczas wyścigu kolarskiego. Nie żyje 17-letni Ivan Melendez

Podczas drugiego etapu na trasie doszło do kraksy, w której poszkodowanych zostało wielu zawodników. Aż osiemnastu kolarzy zostało ewakuowanych z miejsca wypadku, a trzech z nich było w stanie ciężkim. Na miejscu błyskawicznie pojawiły się służby medyczne, jednak mimo wysiłków lekarzy, życia jednego z nastolatków nie udało się uratować.

Jak przekazały hiszpańskie media, fatalnej kraksy nie przeżył 17-letni Ivan Melendez. W związku z tragicznymi wieściami sobotni etap wyścigu został przerwany, a organizatorzy w porozumieniu z władzami miasta i uczestnikami zdecydowali się na ogłoszenie dwudniowej żałoby. Jak przekazano, w niedzielę w miejscowości Aranda de Duero kolarze, organizatorzy oraz mieszkańcy oddali hołd tragicznie zmarłemu Melendezowi.

Wobec śmierci młodego sportowca obojętnie nie przeszła Międzynarodowa Unia Kolarska. Federacja za pośrednictwem mediów społecznościowych pożegnała zmarłego Ivana i przekazała kondolencje jego rodzinie oraz przyjaciołom. "Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI) głęboko opłakuje tragiczną śmierć hiszpańskiego kolarza Ivána Meléndeza Luque (Tenerife-Cabberty U19), który zmarł w wyniku obrażeń odniesionych dziś w wypadku podczas Vuelta Ribera w Hiszpanii. Składamy najszczersze kondolencje jego rodzinie, przyjaciołom i społeczności kolarskiej" - czytamy w komunikacie.

Głos zabrał także prezes UCI, David Lappartient. "Jestem głęboko zasmucony śmiercią Ivana Melendeza Luque, który tragicznie zginął dziś podczas Vuelta Ribera w Hiszpanii. Moje myśli są z jego bliskimi i wszystkimi, którzy opłakują jego śmierć w społeczności kolarskiej" - napisał na platformie X, udostępniając również oświadczenie Międzynarodowej Unii Kolarskiej.

