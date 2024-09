Na ten moment czekał cały kolarski świat. Pod koniec września czołowe nazwiska globu zjechały się do Szwajcarii, by rywalizować o medale globalnego czempionatu. Zanim do gry wkroczą seniorzy, swoje pięć minut mieli uczestnicy w niższych kategoriach wiekowych. Niestety tragicznie zakończyła się rywalizacja sportsmenek do lat 19. Po poważnym wypadku w stanie ciężkim do szpitala trafiła Muriel Furrer. Błyskawicznie rozpoczęła się walka o uratowanie życia nastolatki. Niestety ogromny wysiłek lekarzy nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. W piątkowe popołudnie pojawił się komunikat informujący o zgonie.

