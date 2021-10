Maja Włoszczowska zakończyła karierę kolarki górskiej na początku października, zdobywając srebrny medal mistrzostw świata w maratonie.



Na sportowej emeryturze Polka - która w Tokio została wybrana do komisji zawodniczej Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego - nie może narzekać na nudę.



- Na szczęście mam tak dużo obowiązków, że nie mam czasu na rozmyślania, tylko staram się nadążyć z pracą, którą muszę wykonać. Wcześniej skupiłam się na przygotowaniach do mistrzostw świata w maratonie, ale przyznam, że na podium, gdy odbierałam srebrny medal, łezka w oku się zakręciła. Pomyślałam, że to już ostatni raz - mówiła Włoszczowska po zakończeniu kariery ( więcej przeczytasz TUTAJ - kliknij ).



Reklama

Maja Włoszczowska okradziona. Apeluje do włamywaczy

37-latka nie zapomniała także o jeździe na rowerze, lecz na razie nie może się wybrać na przejażdżkę. Jej trzy rowery zostały bowiem skradzione.



- PILNE. Skradziono moje rowery. Bardzo proszę o udostępnianie posta najszerzej jak się da. W nocy z piątku na sobotę złodzieje włamali się do budynku w Jeleniej Górze (Cieplice) i wyłamali drzwi wszystkich komórek lokatorskich. Jedna z nich to moja rowerownia. Rowery niesprzedawalne. Dwa czarne hardtaile: KROSS Level. Jeden ze złotymi zdobieniami - na nim wygrałam Puchar Świata w Val di Sole. Drugi - całkowicie czarny z charakterystyczną sztycą JBG2. Trzeci rower to KROSS Earth (full). Na amortyzatorach DT Swiss. Rowery widać na załączonych zdjęciach. Pełna specyfikacja wkrótce. Jak trochę ochłonę... Drodzy złodzieje. Koniec kariery nie oznacza, że przestaję jeździć na rowerze. Mam nadzieję, że sumienie, a prędzej argument, że nikt tych rowerów nie kupi, sprawi, że porzucicie je w miejscu, gdzie władze będą mogły je odnaleźć - napisała Włoszczowska na Facebooku.



TB