Siódme miejsce Mateusza Rudyka. Porażka z mistrzem olimpijskim decydująca

Mateusz Rudyk jako "rodzynek" przyjechał do Paryża, aby reprezentować Polskę w sprincie w kolarstwie torowym. Poza tym zawodnikiem nasza kadra nie wystawiła żadnego innego kolarza do rywalizacji, a sam Rudyk miał potężne problemy z tym, żeby w Paryżu się znaleźć i być dopuszczonym do rywalizacji.