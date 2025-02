Sceny podczas wyścigu. Zawodniczki wdały się w bójkę

Kolarki zdyskwalifikowane z wyścigu. Zapłaciły za swoje zachowanie

Jak przekazał holenderski Eurosport, w trakcie wyścigu doszło do dość niefortunnego kontaktu między zawodniczkami - przed jednym z zakrętów panie zaczepiły się bowiem kierownicami swoich rowerów, przez co obie miały problem na trasie. Co ciekawe, choć był to jedynie niefortunny wypadek, obie zawodniczki miały do siebie pretensje i w trakcie jazdy rozpoczęły dość mocną wymianę zdań. Na tym jednak się nie skończyło i w ruch poszły ręce. Bakker odepchnęła od siebie jadącą tuż obok Peeters, a ta... uderzyła rywalkę ręką w okolicę głowy.