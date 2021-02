Wdowa po zmarłym Ryszardzie Szurkowskim, pani Iwona Arkuszewska-Szurkowska, poinformowała o szczegółach ceremonii pożegnalnej jej nieodżałowanego męża. Wpis małżonki jest bardzo osobisty i emocjonalny...

Tragiczna informacja obiegła opinię publiczną, w Polsce i na świecie, w poniedziałkowy poranek. Ryszard Szurkowski, jeden z największych herosów polskiego sportu w całej jego historii, odszedł do wieczności. Ta niepowetowana strata przepełniła smutkiem cały sportowy kraj, a z odejściem swojego ukochanego wciąż nie może pogodzić się pani Iwona.



"Drodzy Przyjaciele i Kibice, bardzo dziękuje że jesteście z nami w tych ciężkich chwilach. Z nami, ponieważ Ryszard przynajmniej dla mnie pozostaje w teraźniejszości, odeszło tylko ciało, ale jego dusza jest z nami. I tak chciałbym, żebyście mówili, tak jak by był z nami na co dzień!" - rozpoczęła swój przejmujący wpis wdowa po legendzie w mediach społecznościowych. Przypomniała, że razem ze śp. Ryszardem poznali się 9 września 2009 roku, po czym wyznała, że nadal bardzo go kocha i przywołała zdrobnienia, którymi zwracała się do niego.

W drugiej części tego samego wpisu pani Szurkowska przekazała szczegółowe informacje związane z ceremonią pożegnalną legendy.



"Kochani, ceremonia pożegnalna odbędzie się w piątek 05.02.2021 w Świątyni Opatrzności w Warszawie o godzinie 13.30. Natomiast 13.02.2021 w sobotę w Wierzchowicach koło Świebodowa (domu rodzinnego) o godzinie 13.30 odbędzie się różaniec, a o 14.00 odbędzie się msza i pogrzeb".



