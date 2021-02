​Rafała Majkę wiadomość o śmierci Ryszarda Szurkowskiego zastała na obozie przygotowawczym na Teneryfie. - Wszyscy polscy kolarze powinni brać przykład z pana Ryszarda - powiedział brązowy medalista olimpijski z Rio de Janeiro.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kolarstwo. Mieczysław Nowicki: Ryszard Szurkowski to ikona kolarstwa (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport Majka z racji wieku nie mógł emocjonować się sukcesami Szurkowskiego, ale o jego wyczynach opowiadał mu tata.

- Zawsze mi powtarzał, że Szurkowski był legendą i już na zawsze nią pozostanie. Nie tylko kolarstwa, ale całego polskiego sportu - nie ma wątpliwości jeden z najlepszych obecnie polskich szosowców.

Zawodnik grupy UAE pamięta, że Szurkowskiego poznał podczas jednego z amatorskich wyścigów w Krakowie, w którym mieli okazję wspólnie pojechać.

- Potem zacząłem o nim czytać, o jego dokonaniach. Miał znakomitą karierę, nie tylko jako zawodnik, ale też jako trener. Świetny fachowiec. Gdy wygrywałem etapy na Tour de France gratulował mi i nigdy nie odczuwałem z jego strony zazdrości. Zresztą, to my powinniśmy jemu zazdrościć osiągnięć, bo wygrał 500 wyścigów. Każdy chciałby wygrać tyle co on - podkreślił.

Pochodzący z podkrakowskich Zegartowic kolarz zwrócił też uwagę, że Szurkowski wygrywał nie tylko wyścigi, ale też pod koniec swojego życia wspaniale walczył o powrót do zdrowia po ciężkim wypadku.

- Wszyscy polscy kolarze powinni brać przykład z pana Ryszarda, mieć taką siłę i chęć wygrywania. Był znakomitym człowiekiem, miał silny charakter i bardzo dobre serce - podsumował Majka.

Szurkowski, najwybitniejszy polski kolarz, zmarł w poniedziałek rano w szpitalu w Radomiu w wieku 75 lat. Zdjęcie Ryszard Szurkowski /Maciej Kulczyński /PAP

Autor: Grzegorz Wojtowicz