Ryszard Szurkowski - fascynacja kolarstwem od najmłodszych lat

Ryszard Szurkowski urodził się 12 stycznia 1946 roku we wsi Świebodów (dziś woj. dolnośląskie, powiat milicki, gmina Krośnice), jako syn Mariana Szurkowskiego i Marii Dinwebel. Już jako dziecko słuchał w Polskim Radiu relacji z Wyścigu Pokoju, kiedy to sukcesy odnosił Stanisław Królak. Szurkowski zachwycił się sylwetką ówczesnego mistrza, co rozbudziło w nim miłość do jazdy na rowerze. Wtedy nie marzył jeszcze o profesjonalnym uprawianiu tego sportu.

Jakiś czas później, gdy sam dostrzegł swój talent, pojawiły się marzenia. W jednym z wywiadów dla Telewizji Polskiej przyszły dominator Wyścigu Pokoju stwierdził, że w tamtym okresie chciał się wyrwać z rodzinnej wsi i poznać świat, a szansy na to upatrywał w kolarstwie. Skłoniło go to do jeszcze bardziej intensywnych treningów, co w przyszłości miało mu zapewnić między innymi medale olimpijskie. Wsparciem mentalnym dla rozwoju kariery kolarskiej Ryszarda zawsze był też jego brat - Czesław.

Ryszard Szurkowski to samouk, kolarz od urodzenia. Już w wieku 17 lat startował w wyścigach, mimo że nie był zrzeszony w żadnym klubie. W pewnym momencie rozpoczął jednak treningi pod okiem fachowców - najpierw Ryszarda Swata, a później Mieczysława Żelaznowskiego - a na sukcesy nie trzeba było długo czekać.



Ryszard Szurkowski - kariera klubowa

Pierwszym klubem Szurkowskiego był LZS Milicz, w którym ścigał się w 1966 roku. Później został powołany do wojska. Służył w jednostce w Radomiu, zatem zmienił klub na Radomiaka Radom. Przygoda w Radomiu trwała tylko przez rok, po którym rozpoczęło się 10-letnie ściganie w barwach Dolmelu Wrocław. Tam pojawiły się pierwsze ogólnopolskie sukcesy.

Już w pierwszym roku we wrocławskim klubie Ryszard Szurkowski został mistrzem Polski w wyścigu przełajowym. Prawdziwy talent pokazał jednak w kolarstwie szosowym. W 1969 roku zdobył swój pierwszy tytuł mistrzowski. Pchnęło to jego karierę na zupełnie nowe tory.

Szurkowski - dominator Wyścigu Pokoju

Pierwszy start Szurkowskiego w Wyścigu Pokoju, podobnie jak zdobycie pierwszego tytułu mistrza Polski, miał miejsce w 1969 roku. Już wtedy odniósł pierwsze zwycięstwo etapowe, aby w ostatecznej klasyfikacji uplasować się na drugiej lokacie.

Jednak już rok później - w 1970 - Szurkowski nie miał sobie równych. Przez cztery sezony polski mistrz stawał na podium klasyfikacji końcowej w wyścigu indywidualnym, jednocześnie odnosząc sukcesy w zawodach drużynowych. W kolejnych latach dołożył jeszcze dwa miejsca na podium w klasyfikacji indywidualnej.

Jego miejsca w Wyścigu Pokoju przedstawiają się następująco:

1969 rok - 2. miejsce (indywidualnie), 3. miejsce (drużynowo)

1970 rok - 1. miejsce (indywidualnie), 1. miejsce (drużynowo)

1971 rok - 1. miejsce (indywidualnie), 2. miejsce (drużynowo)

1972 rok - 17. miejsce (indywidualnie), 6. miejsce (drużynowo)

1973 rok - 1. miejsce (indywidualnie), 1. miejsce (drużynowo)

1975 rok - 1. miejsce (indywidualnie), 4. miejsce (drużynowo)

Sukcesy w krajowej rywalizacji to nie tylko wysokie lokaty w Wyścigu Pokoju. Kolarz wygrywał także w Mistrzostwach Polski, gdzie jego dorobek to:

5 zwycięstw indywidualnych,

3 zwycięstwa w parach,

2 zwycięstwa drużynowe.

Doliczając do tego pozostałe miejsca na podium, Ryszard Szurkowski zdobył w Mistrzostwach Polski łącznie 28 medali. Sukcesy odnosił również w wyścigu Tour de Pologne. Co prawda nigdy nie wygrał klasyfikacji generalnej, jednak do dzisiaj należy do niego rekord zwycięstw etapowych, których w sumie zaliczył aż 15.

Ryszard Szurkowski - sukcesy międzynarodowe

Pierwsze starty poza Polską zaliczył jeszcze w latach 60. XX wieku, natomiast w kolejnej dekadzie brał w nich udział regularnie. Wygrał między innymi następujące wyścigi:

Circuitide la Sarthe (1969),

Dookoła Algierii (1971),

Dookoła Turcji (1977),

Dookoła Bułgarii (1971).

Pierwszy start Ryszarda Szurkowskiego w Mistrzostwach Świata miał miejsce w 1969 roku. Zajął wtedy odległe 39. miejsce, jednak już rok później w klasyfikacji drużynowej uplasował się na 4. miejscu w zawodach indywidualnych i 6. miejscu w rywalizacji drużynowej.

W latach 70. odnosił największe sukcesy na arenie międzynarodowej. W 1972 roku w Monachium został wicemistrzem olimpijskim w wyścigu drużynowym na czas. Sukces ten powtórzył cztery lata później. Natomiast największe sukcesy Szurkowskiego w Mistrzostwach Świata to indywidualne i drużynowe zwycięstwo w 1973 oraz złoty medal w drużynie w 1975 roku.

Ryszard Szurkowski - życiorys naznaczony nieszczęściami

Odniesione przez Ryszarda Szurkowskiego sukcesy sportowe są niepodważalne. W życiu prywatnym nie miał jednak tyle szczęścia. Szurkowski miał dwójkę dzieci, z dwoma różnymi partnerkami, z którymi ostatecznie się rozstał. Obu synów stracił jeszcze za swojego życia.

Norbert Szurkowski zginął 11 września 2001 roku w zamachu na World Trade Center, w którym pracował. Natomiast Wiktor Szurkowski zmarł w 2020 roku. Przyczyny śmierci nigdy publicznie nie ujawniono.

Jak twierdzili przyjaciele i rodzina Szurkowskiego, nie należał on do najszczęśliwszych ludzi. Wiktor P. Pilarczyk powiedział kiedyś, że Szurkowski był szczęśliwy tylko na rowerze. Niestety w pewnym momencie życie odebrało mu również tę radość. Wszystko przez wypadek, któremu uległ w 2018 roku.

Szurkowski - wypadek i choroba

Kolarstwo zawsze było dla Szurkowskiego niezwykle ważne. Nawet po oficjalnym zakończeniu kariery w 1984 roku, często siadał na rower, startując między innymi w wyścigach weteranów. W 2018 roku brał udział w jednym z takich wyścigów w Kolonii.

Na trasie doszło do wypadku, w wyniku którego przewróciło się 2 kolarzy. Szurkowski nie był w stanie ich wyminąć, również upadł, po czym wjechał w niego rozpędzony peleton. Efektem był uszkodzony kręgosłup, paraliż kończyn, złamana czaszka i zdewastowana twarz.

Liczne operacje, w tym 7-godzinny zabieg rekonstrukcji twarzy, zakończyły się względnym sukcesem. Rehabilitacja dawała obiecujące rezultaty, a Szurkowski deklarował w wywiadach, że jeszcze usiądzie na rowerze. Niestety w tym czasie utytułowanego sportowca dopadło kolejne nieszczęście - choroba nowotworowa, na którą zresztą od lat cierpiała również jego żona. To właśnie rak był bezpośrednią przyczyną zgonu Ryszarda Szurkowskiego. Jego ostatni wyścig zakończył się 1 lutego 2021 roku.