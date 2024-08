Rudyk wygrał przy stoliku, ale przegrał na torze. Medalu nie będzie

Niestety pozwolenie, jakie ma Polak, nie dotarło do odpowiednich osób na czas. Szkoleniowiec, który zajmuje się naszym zawodnikiem, na każdym kroku zapewniał, że Rudyk w Paryżu wystartuje, a oni zrobią wszystko, aby mógł swobodnie walczyć o pierwszy olimpijski medal. Tak też się faktycznie stało. 31 lipca zapadła decyzja o dopuszczeniu naszego kolarza torowego do startów. 29-latek dostał wyłączenie do celów terapeutycznych z mocą wsteczną, co przekazał w rozmowie z PAP Michał Rynkowski, a więc szef Polskiej Agencji Antydopingowej.