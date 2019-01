We wtorek w Adelajdzie rozpocznie się wyścig etapowy Tour Down Under, otwierający kolarski cykl World Tour. W grupach ścigających się w tym cyklu jest 11 naszych reprezentantów. Po raz pierwszy we wszystkich największych imprezach będzie się ścigach polska grupa - CCC Team.

Drużyna z siedzibą w Polkowicach i sponsorowana przez znaną firmę obuwniczą wchodzi do kolarskiej elity na miejsce dotychczasowej amerykańskiej BMC, która z końcem sezonu 2018 utraciła swojego sponsora tytularnego. W nowej grupie pozostanie wielu zawodników BMC, na czele z mistrzem olimpijskim Belgiem Gregiem Van Avermaetem, i wielu z działającego do tej pory na zapleczu elity polskiego zespołu CCC Sprandi Polkowice.

Kontrakty z CCC Team podpisało 24 kolarzy, w tym pięciu Polaków: Paweł Bernas, Kamil Gradek, Łukasz Owsian, Szymon Sajnok i Łukasz Wiśniowski. Ten ostatni przeszedł do polskiej drużyny z brytyjskiej ekipy Sky. Pozostali startowali wcześniej w barwach CCC Sprandi Polkowice.

Licencja UCI World Tour umożliwi CCC Team starty we wszystkich największych wyścigach, łącznie z Tour de France. Dotychczas żadna polska drużyna nie rywalizowała w "Wielkiej Pętli".

W sumie w World Tour będzie się ścigać 11 Polaków. W swoich grupach pozostają Michał Kwiatkowski i Michał Gołaś (obaj Sky), Maciej Bodnar, Rafał Majka i Paweł Poljański (wszyscy Bora-Hansgrohe) oraz Tomasz Marczyński (Lotto Soudal).

Nie powiększyła się liczba grup elity. Wciąż jest ich 18, a zastąpienie szyldu BMC na CCC jest jedyną istotną zmianą, nie licząc nowych sponsorów w dwóch ekipach istniejących od wielu lat - belgijskiej Deceuninck-Quick Step (poprzednio Quick-Step Floors) i holenderskiej Jumbo-Visma (poprzednio LottoNL-Jumbo).

W kalendarzu World Tour znalazło się 38 wyścigów - 17 etapowych i 21 klasyków. Nową imprezą cyklu będzie jednodniowa - wbrew nazwie - Driedaagse Brugge-De Panne (27 marca). Tour de Pologne, mający od 2005 roku stałe miejsce wśród wyścigów najwyższej klasy, odbędzie się w dniach 3-9 sierpnia.

W Tour Down Under sezon rozpocznie czterech Polaków: Bodnar, Marczyński, Owsian i Sajnok. Sześcioetapowa impreza potrwa do 20 stycznia, a tydzień później w Geelong koło Melbourne odbędzie się pierwszy wyścig klasyczny cyklu World Tour - Cadel Evans Great Ocean Race.



Najlepsi polscy kolarze włączą się do rywalizacji później. Rafał Majka wystartuje na przełomie stycznia i lutego na Majorce, a pierwszą imprezą Michała Kwiatkowskiego będzie UAE Tour w dniach 24 lutego - 2 marca.

Kalendarz kolarskiego cyklu World Tour 2019:

15-20.01 Tour Down Under

27.01 Cadel Evans Great Ocean Road Race

24.02-2.03 UAE Tour (Zjednoczone Emiraty Arabskie)

2.03 Omloop Het Nieuwsblad

9.03 Strade Bianche

10-17.03 Paryż-Nicea

13-19.03 Tirreno-Adriatico

23.03 Mediolan-San Remo

25-31.03 Dookoła Katalonii

27.03 Driedaagse Brugge-De Panne

29.03 E3 Harelbeke

31.03 Gandawa-Wevelgem

3.04 Dwars Door Vlaanderen

7.04 Dookoła Flandrii

8-13.04 Dookoła Kraju Basków

14.04 Paryż-Roubaix

16-21.04 Dookoła Turcji

21.04 Amstel Gold Race

24.04 Strzała Walońska

28.04 Liege-Bastogne-Liege

30.04-5.05 Tour de Romandie

1.05 Eschborn-Frankfurt

11.05-2.06 Giro d'Italia

12-18.05 Dookoła Kalifornii

9-16.06 Criterium du Dauphine

15-23.06 Dookoła Szwajcarii

6-28.07 Tour de France

3.08 Clasica San Sebastian

3-9.08 Tour de Pologne

4.08 Prudential RideLondon - Surrey Classic

12-18.08 Binck Bank Tour (Belgia/Holandia)

25.08 Cyclassics Hamburg

24.08-15.09 Vuelta a Espana

1.09 Bretagne Classic - Ouest France

13.09 Grand Prix Quebecu

15.09 Grand Prix Montrealu

12.10 Il Lombardia

15-20.10 Tour of Guangxi (Chiny)

Grupy World Tour:

AG2R La Mondiale (Francja)

Astana (Kazachstan)

Bahrain-Merida (Bahrajn)

Bora-Hansgrohe (Niemcy)

CCC Team (Polska)

Deceuninck-Quick Step (Belgia)

EF Education First (USA)

Dimension Data (RPA)

Groupama-FDJ (Francja)

Jumbo-Visma (Holandia)

Katusha-Alpecin (Szwajcaria)

Lotto Soudal (Belgia)

Mitchelton-Scott (Australia)

Movistar Team (Hiszpania)

Sky (Wielka Brytania)

Sunweb (Niemcy)

Trek-Segafredo (USA)

UAE Team Emirates (Zjednoczone Emiraty Arabskie)

Polacy w grupach World Tour:

Paweł Bernas (CCC Team)

Kamil Gradek (CCC Team)

Łukasz Owsian (CCC Team)

Szymon Sajnok (CCC Team)

Łukasz Wiśniowski (CCC Team)

Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe)

Rafał Majka (Bora-Hansgrohe)

Paweł Poljański (Bora-Hansgrohe)

Michał Gołaś (Sky)

Michał Kwiatkowski (Sky)

Tomasz Marczyński (Lotto Soudal)