Po tym, jak karierę zdecydowała się zakończyć Maja Włoszczowska, scena kolarstwa górskiego w naszym kraju znalazła się na zakręcie. Na horyzoncie widać spore talenty, lecz potrzeba czasu, by mogły w pełni rozkwitnąć. Brakuje osób, które mogą zbudować zainteresowanie tą konkurencją poza własnym, "wewnętrznym" podwórkiem.

Bolesnym tego dowodem były odbywające się w miniony weekend mistrzostwa Polski. Nie przeprowadzono z nich transmisji, poza skąpymi relacjami branżowych portali i organizatora w social mediach próżno było też szukać na ich temat w sieci jakichkolwiek informacji. Dla fanów, którzy do Białki Tatrzańskiej przybyć nie mogli jedyną możliwością śledzenia zmagań był... live timing (o ile i do tego udało im się dokopać). A szkoda, bo kolarstwo górskie to wymagająca i widowiskowa dyscyplina, w której święciliśmy sukcesy.