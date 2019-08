Rosjanin Ilnur Zakarin podpisał dwuletni kontrakt z polskim zawodowym zespołem kolarskim CCC Team. Etapowy zwycięzca z Tour de France i Giro d'Italia ma być wzmocnieniem drużyny w walce o klasyfikację generalną wyścigów wielodniowych - poinformowała ekipa.

Zakarin ukończył wszystkie trzy Wielkie Toury w czołowej dziesiątce. Dyrektor generalny CCC Team Jim Ochowicz podkreśla, że Rosjanin będzie bardzo ważnym wzmocnieniem drużyny w wyścigach etapowych.

"Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Ilnur Zakarin dołączy do CCC Team na nadchodzące sezony. Jego obecność w składzie da nam różne opcje w wyścigach etapowych oraz Wielkich Tourach, w których będziemy celowali w generalkę. Widzieliśmy w tegorocznym Giro d’Italia, że stać go również na zwycięstwa etapowe" - powiedział Ochowicz.

"Ma on na koncie lokaty w czołowej dziesiątce we wszystkich trzytygodniowych wyścigach, a w 2017 stanął na podium (klasyfikacji generalnej - PAP) Vuelta a Espana. Ilnur wnosi zatem do zespołu sporo doświadczenia i będzie pełnił ważną rolę w naszych ambicjach związanych z klasyfikacją generalną w etapówkach. Nasz sponsor tytularny, firma CCC, ma istotny udział na rynku rosyjskim, więc jesteśmy podekscytowani, że do ekipy dołącza rosyjski kolarz takiego kalibru. Skład drużyny na sezon 2020 powoli nabiera kształtów, a po przyjściu Ilnura oraz innych zawodników, których transfery nie zostały jeszcze przez nas oficjalnie ogłoszone, nasz zespół bardzo się wzmacnia na wyścigi rozgrywane w górach" - wyjaśnił dyrektor generalny teamu.

29-letni Zakarin przyznał, że kontrakt z CCC Team rozpoczyna nowy rozdział w jego życiu.

"Pomimo tego, że ten sezon był bardzo intensywny, jestem niezwykle podekscytowany i cieszę się na kolejny rok. Chcę potwierdzić swój potencjał i pokazać na co mnie stać. W 2020 drużyna CCC Team będzie mieć silny skład w górach, a ja postaram się o uzyskanie możliwie najlepszych wyników. Nie wiem, co mogę więcej powiedzieć, poza tym, że nie mogę się doczekać drugiej części sezonu i dołączenia potem do CCC Team, by razem rozpocząć 2020 rok. To ekscytujące otworzyć nowy rozdział w karierze i uważam, że CCC Team będzie dla mnie idealnym do tego miejscem" - powiedział Zakarin, który ostatnie pięć lat spędził w zespole Katusha Alpecin.

Urodzony w Tatarstanie były mistrz Rosji w jeździe indywidualnej na czas ma w swoim kolarskim dorobku zwycięstwa etapowe w Tour de France, Giro d’Italia i Paryż-Nicea, a także triumf w klasyfikacji generalnej Tour de Romandie w 2015 roku.