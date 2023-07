Rosyjska tenisistka wylatuje z US Open! Kolejny cios, 16-latka odbiła się od ściany

Rosyjska tenisistka Alina Korniejewa, triumfatorka tegorocznych juniorskich wielkoszlemowych turniejów Australian Open i French Open, nie dostała amerykańskiej wizy i nie wystąpi w US Open. To kolejna z tenisistek z Federacji Rosyjskiej, która w ostatnim czasie "odbiła" się od możliwości dostania się do demokratycznego kraju. Niedawno z Polski zawrócona została Wiera Zwonariowa.