Rafał Majka w składzie UAE Team Emirates na Tour de France

Oprac.: Tomasz Czernich Kolarstwo

Rafał Majka znalazł się w składzie UAE Team Emirates na rozpoczynający się 1 lipca Tour de France. Była to w zasadzie formalność - Polak jest żelaznym punktem ekipy i najbardziej zaufanym pomocnikiem jej lidera, Tadeja Pogacara. Jego dobra dyspozycja podczas niedawnego Tour of Slovenia to przed "Wielką Pętlą" znakomity prognostyk.

Zdjęcie Rafał Majka / Matic Klansek Velej / Spo/SIPA/SIPA/East News / East News