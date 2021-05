Rafał Majka rozpoczyna zgrupowanie we Włoszech

Rafał Majka rozpoczął zgrupowanie wysokogórskie we Włoszech, mające być formą przygotowań do Tour de France. Dla Polaka to powrót na rower po dłuższej przerwie.

Brązowy medalista olimpijski z Rio de Janeiro, który przed startem sezonu zamienił BORA-hansgrohe na UAE Team Emirates w tym roku zaliczył dotąd zaledwie 20 dni startowych. Oglądaliśmy go w akcji podczas UAE Tour, Tirreno-Adriatico i Itzulia Basque Country. W każdym z tych wyścigów skupiał się na pomocy Tadejowi Pogacarowi.

Ostatni raz w peletonie "Zgred" zaprezentował się 10 kwietnia, w trakcie ostatniego etapu imprezy w Kraju Basków. Miał wystartować w wyścigach Tryptyku Ardeńskiego (Strzale Walońskie j Liege-Bastogne-Liege) lub odbywającym się równolegle Tour of the Alps. W żadnym z nich go jednak nie oglądaliśmy. W międzyczasie Polaka dotknęła rodzinna tragedia - zmarł jego ojciec.

Teraz jednak Majka powraca na rower. Nasz rodak rozpoczął zgrupowanie we włoskim Sestriere, które ma być przygotowaniem do powrotu do rywalizacji, a przede wszystkim - startu w Tour de France. Kiedy będzie nam dane oglądać go w akcji? Pierwotny plan zakładał udział w Criterium du Dauphine, rozpoczynającym się 30 maja. Miał w nim wziąć też udział lider jego ekipy, Tadej Pogacar, który jednak ostatecznie zmienił plany i wybrał Tour of Slovenia. Być może i 31-latek pójdzie tą samą drogą.



