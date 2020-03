Rafał Majka dla Interii: Dwa razy dziennie mierzę temperaturę

- Mamy takie same zalecenia jak każdy człowiek. Musimy przestrzegać podstawowych zadań higieny. Na wyścigu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nasz lekarz był dostępny przez 24 godziny i cały czas nas obserwował. Każdy z kolarzy był wielokrotnie badany. Czuję się wyśmienicie – mówi Rafał Majka.

Brązowy medalista olimpijski opowiada Interii o tym, co się działo w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie z powodu przypadków koronowirusa przerwano wyścig rangi World Tour. Majka mówi też o planach na ten sezon, na co liczy w Giro d’Italia, a na co na igrzyskach olimpijskich.

Olgierd Kwiatkowski, Interia: Bał się pan w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, kiedy nie wypuszczali was z hotelu z powodu pojawienia się przypadków koronowirusa wśród masażystów jednej z drużyn?

Rafał Majka, kolarz grupy Bora-Hansgrohe, brązowy medalista olimpijski i trzeci zawodnik Vuelta a Espana w 2015 roku: - Nie było się czego bać. Emiraty są bezpiecznym krajem. Nas - sportowców - traktowali w pełni profesjonalnie i to na każdym kroku. Sam wyścig był perfekcyjnie zorganizowany, brała w nim udział światowa czołówka. Mieliśmy wszystko to, co chcieliśmy. Cały czas czułem się dobrze. Nie mogłem na nic narzekać.

- Całą sprawę z wirusem trochę rozdmuchały media. Wiem, że ta choroba jest niebezpieczna, wiem, jakie są zagrożenia. Ale wszędzie na świecie można się w nim zarazić i nie tylko na wyścigu - na lotnisku, w restauracji, w autobusie. Na wyścigu byliśmy pod stałą opieką lekarzy. Robiliśmy wszystko to, co nam kazano. Było to może nieprzyjemne, bo budzili nas o trzeciej w nocy i robili wymaz z nosa, a człowiek był zmęczony po etapie, niewsypany, chciał odpocząć i dobrze się zregenerować. Ale musiałem to zaakceptować. Zachować się w pełni profesjonalnie. Potem siedzieliśmy w pokojach, ale nie czuliśmy się odizolowani. Mogliśmy rozmawiać ze sobą w drużynie. Wiedzieliśmy już, że wynik testów każdego z nas był negatywny. Czekaliśmy tylko na decyzję, kiedy nas puszczą. Chcieliśmy jak najszybciej wrócić do domu, chociażby dlatego, żeby się nie zarazić.

Bardzo się pan oburzył kiedy jeden z portali napisał, że istnieje u pana podejrzenie koronowirusa?

- Jak pisze się o tak ważnym problemie powinien zrozumieć, że czytają to również nasi bliscy. To jest poważna sprawa. Wszystko dobrze się skończyło. Jestem szczęśliwy, że wróciłem do domu, jestem z rodziną, a dziś mogłem udać się z moimi fanami na przejażdżkę rowerową pod Warszawą.

Dostał pan szczególne zalecenia od lekarza Bory?

- Mamy takie same zalecenia jak każdy człowiek. Musimy przestrzegać podstawowych zadań higieny. Na wyścigu w Emiratach Arabskich nasz lekarz był dostępny przez 24 godziny i cały czas nas obserwował. Każdy z kolarzy był wielokrotnie badany. Trzeba być świadomym, dbać o zdrowie. Ja teraz dwa razy dziennie mierzę temperaturę. Prosił mnie o to lekarz Bory. Czuję się jednak wyśmienicie.

Pan kiedy znowu ruszy w trasę?

- Nie jadę Tirreno-Adriatico. Teraz przygotowuję się do wyścigu Volta a Catalunya (23-29 marca). Po Katalonii będę miał kolejne zgrupowanie w Sierra Nevada i potem wystartuję w Tour des Alps. Na ten wyścig chciałbym być już w wysokiej formie tak żeby do Giro d’Italia przystąpić w pełni dysponowanym.

W jakiej roli pojedzie pan w Giro?

- Mamy dwóch liderów na klasyfikację generalną, czyli mnie i Austriaka Patricka Konrada, plus trzeci na etapy - Peter Sagan. Pojedziemy trójką Polaków. Oprócz mnie będzie Maciej Bodnar i Paweł Poljański. Skład jest bardzo dobry, "żeby tylko noga była".

Jak pan ocenia trasę?

- Jak to w Giro jest ciężka. Przewidziano trzy "czasówki". Ja poprawiłem się w tym elemencie, ale to trzy tygodnie ścigania, trzeba dobrze rozłożyć siły.

Jest pan w stanie poprawić szóste miejsce z ubiegłego roku a może nawet piąte z 2016 roku?

- To da się zrobić.

A od czego to zależy?

- Najprościej mówiąc: trzeba szybko jechać pod górę. Dużą wagę przykładam do przygotowań. Koncentruję się na nich i jeżeli przebiegną bez zakłóceń, a podczas samego wyścigu nie będę miał kraks, zdrowie dopisze to dobry wynik w Giro jest możliwy.