Daniel Staniszewski zajął drugie miejsce w omnium w ostatnich w sezonie zawodach Pucharu Świata w kolarstwie torowym w kanadyjskim Milton. Polak przegrał tylko z Holendrem Janem Willemem van Schipem. Trzeci w keirinie był Rafał Sarnecki.

22-letni Polak zaczął rywalizację w tej wielobojowej konkurencji od czwartego miejsca w scratchu, czyli wyścigu "na kreskę", był 10. w tempowym, szósty w eliminacyjnym oraz najlepszy w punktowym.



Zgromadził 137 pkt, ustępując o 13 van Schipowi, złotemu medaliście ubiegłorocznych Igrzysk Europejskich w omnium i wicemistrzowi świata z 2018 roku.



Trzeci ze startą trzech punktów do Staniszewskiego był Amerykanin Gavin Hoover.



Polak, który startował w trzech z sześciu zawodów, uplasował się na ósmej pozycji w klasyfikacji PŚ, którą wygrał szósty w Kanadzie Grek Christos Volikakis.



Na najniższym stopniu podium w keirinie stanął Sarnecki. Polski sprinter, który w piątek nie załapał się do trójki startującej w drużynie (zajęła drugą pozycję), w sobotę świetnie spisał się w wyścigu za tzw. derną, czyli motocyklem dyktującym tempo. Był drugi w starcie eliminacyjnym, trzeci w półfinale i to osiągnięcie powtórzył w decydującej rozgrywce. Szybsi byli tylko mistrz globu z 2016 roku Niemiec Joachim Eilers oraz Kolumbijczyk Kevin Santiago Quintero Chavarro.



W klasyfikacji PŚ triumfował urodzony w Australii reprezentant Tajlandii Jai Angsuthasawit, który w ostatnich zawodach był ósmy. Krzusztof Maksel był 23., a Sarnecki po jednym starcie - 32.



W finale sprintu kobiet Holenderka Laurine van Riessen, która ma w dorobku medal olimpijski w... łyżwiarstwie szybkim, pokonała najszybszą w eliminacjach Kanadyjkę Kelsey Mitchell, a w rywalizacji o trzecią lokatę Amerykanka Madalyn Godby wygrała z Francuzką Mathilde Gros.



Z kolei w kobiecym madisonie zwyciężyły Brytyjki Neah Evans i Laura Kenny, przed Belgijkami Jolien D'Hoore i Lotte Kopecky oraz Amerykankami Megan Jastrab i Jennifer Valente.



Polki w obu tych konkurencjach nie startowały.



W piątek "Biało-Czerwoni" zajęli drugie pozycję w sprincie drużynowym zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Zakończenie zawodów - w niedzielę.





Wyniki:

kobiety

sprint

finał: Laurine van Riessen (Holandia) - Kelsey Mitchell (Kanada) 2-0 o 3. miejsce: Madalyn Godby (USA) - Mathilde Gros (Francja) 2-1



madison

1. Neah Evans, Laura Kenny (W.Brytania) 30 pkt

2. Jolien D'Hoore, Lotte Kopecky (Belgia) 28

3. Megan Jastrab, Jennifer Valente (USA) 24



mężczyźni

omnium

1. Jan Willem van Schip (Holandia) 150 pkt

2. Daniel Staniszewski (Polska) 137

3. Gavin Hoover (USA) 134

keirin

1. Joachim Eilers (Niemcy)

2. Kevin Quintero Chavarro (Kolumbia)

3. Rafał Sarnecki (Polska)