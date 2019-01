PŚ w kolarstwie torowym: Daria Pikulik piąta w omnium

Daria Pikulik z wynikiem 92 punktów zajęła piąte miejsce w wieloboju (omnium) podczas rozgrywanych w nowozelandzkim Cambridge zawodów Pucharu Świata w kolarstwie torowym. Wygrała Australijka Anette Edmondson (131 pkt) przed Kanadyjką Allison Beveridge (123 pkt) i Japonką Yumi Kajiharą (113 pkt).

Polska nie ma zagwarantowanego miejsca w tej konkurencji we wszystkich zawodach Pucharu Świata w tym sezonie. Prawo do startu zyskuje jedynie w przypadku absencji zawodniczki z wyżej notowanego kraju. To druga taka sytuacja w tym sezonie - wcześniej, w kanadyjskim Milton zaprezentowała się Justyna Kaczkowska.

Drugiego dnia rywalizacji w Cambridge zaprezentowało się również troje innych reprezentantów Polski. W keirinie ósme miejsce zajął Patryk Rajkowski. Natomiast w sprincie na 1/16 finału zawody zakończyła Marlena Karwacka, a w 1/8 odpadła Urszula Łoś.