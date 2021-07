PŚ w kolarstwie górskim. Kolejna wygrana Lecomte, Włoszczowska 22.

Kolarstwo

Maja Włoszczowska zajęła 22. miejsce w zawodach Pucharu Świata w kolarstwie górskim we francuskim Les Gets. Wygrała reprezentantka gospodarzy Loana Lecomte, która odniosła czwarte z rzędu zwycięstwo w tym sezonie. Był to ostatni sprawdzian przed igrzyskami w Tokio.

