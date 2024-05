Przełomowy występ Stanisława Aniołkowskiego. "Życiówka" w Cento, gwiazdy pokonane

Stając na starcie Giro d'Italia Aniołkowski liczył z pewnością, że to właśnie w trakcie trzytygodniowej imprezy nadejdzie upragniony, przełomowy występ. Forma wydawała się być znakomita - meldował się w czołowej "10" etapów, co ważne - pokazując znakomitą szybkość, porównywalną z zawodnikami z podium. Wydawało się zatem, że czołowa trójka to tylko kwestia czasu. I w końcu - nadszedł ten dzień!

Piątkowy, 179-kilometrowy odcinek z Riccone do Cento dedykowany był najszybszym zawodnikom stawki. Mimo prób podzielenia peletonu we wcześniejszej fazie rywalizacji, ostatecznie wszystko rozstrzygało się na końcowych metrach. Dobrze ustawiony Polak w porę "doczepił" się do wielkiego faworyta, Jonathana Milana i z każdym obrotem korbą nabierał prędkości. Ostatecznie ustąpić musiał tego dnia tylko Włochowi. Zasadnicza różnica jest jednak taka, że o ile Milan miał do dyspozycji cały, sprinterski pociąg swojej drużyny, która niczym w plecaku "dowiozła" go na ostatni kilometr, nasz rodak radzić sobie musiał sam.