Prezes PZKol zareagował na artykuł Interii. Z pogardą w stosunku do mediów [KOMENTARZ]

Ze słów Rafała Makowskiego, prezesa Polskiego Związku Kolarskiego, jasno wynika, że najlepiej byłoby, gdyby dziennikarze po prostu kompletnie nie zajmowali się jego "państwem". Niewiarygodnym jest fakt, że pan prezes z taką pogardą wypowiadał się - i to publicznie - o mediach.

Każdy, kto mnie zna, wie doskonale, że jestem ostatnią osobą, która szuka sensacji na siłę. W wypadku odwołania trenerek kadr zgłosiły się do mnie same zawodniczki, zaniepokojone tym, że PZKol. chce rozbić świetną atmosferę w grupie i to na rok przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu (2024), gdzie nasze cyklistki mają szansę na walkę o medale. Wydało się im to dziwne, że takie ruchy mają być podejmowane akurat teraz.

To ten artykuł wywołał niezadowolenie w PZKol: Polki robią furorę, ale trenerka ma zostać odwołana. Związek wyjaśnia

Michał Kwiatkowski: Trzeba inwestować w kolarstwo. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Prezes PZKol atakuje media i... zawodniczki

Prezes związku z pogardą wypowiedział się publicznie o mediach



Dlaczego do mnie? Nie wiem, bo kolarstwem zajmuję się od czasu do czasu. Zapewne chodziło o to, by sprawa nabrała rozgłosu, bo dla naszych zawodniczek, była w tym momencie paląca. Zwłaszcza że wspomniane odwołanie miało nastąpić kilka dni później, a nikt ze związku nie kwapił się do tego, by porozmawiać z kadrowiczkami i wyjaśnić im, skąd taki pomysł. Tymczasem, dzięki artykułowi w Interia Sport, padły też pytania od ludzi ze świata kolarskiego dotyczące tej sprawy.

Wcale nie twierdzę, że PZKol. miał zamiar działać ze szkodą dla zawodniczek. Dlatego postanowiłem też skontaktować się z Markiem Rutkiewiczem, dyrektorem sportowym PZKol, by on wyjaśnił, o co w całej sprawie chodzi. I w ten sposób odpowiedź dostałem ja, ale też zawodniczki. Dlaczego nie pytały o to bezpośrednio w związku? Nie wiem. Może po prostu nie mają zaufania do władz? Nie mam pojęcia. A tak mają wyjaśnienie czarno na białym.

Tymczasem prezes Makowski uznał wyjaśnianie sprawy o chęci nagłego odwołania trenerki kadry za szukanie sensacji.



- Naszą intencją nie było zrobienie rewolucji, tylko pewna ewolucja i ustandaryzowanie schematu szkolenia. Nie doszukiwałbym się tutaj drugiego dna. Natomiast jeśli chodzi o dziennikarskie hieny, czy osoby szukające poklasku i walczące o lajki czy o zasięgi, to nic z tym nie zrobimy. Choćby w Polskim Związku Kolarskim było naprawdę rewelacyjnie, a z każdej imprezy przywozilibyśmy złoty medal, to znajdzie się ktoś, kto zarabia na chleb tym, że napisze, że jest źle. Ludzie tak funkcjonują i tak zarabiają na chleb i póki nie łamią prawa, to musimy z nimi żyć. Trzeba zaakceptować taki stan rzeczy, jednocześnie robiąc swoje. Na pewno nie będę kierować tą organizacją w oparciu o jakieś niepochlebne artykuły czy wypowiedzi, czy jakieś insynuacje. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to niech się uzewnętrznia - powiedział prezes PZKol na publicznym spotkaniu.

Pogarda w stosunku do mediów naprawdę niesamowita. W jednym jednak mogę zgodzić się z panem prezesem. Sam zresztą chciałem tego uniknąć. Wypowiedzi zawodniczek nie są pod nazwiskiem, a to powoduje, że ich słowa nie mają takiej wartości. Tu jednak znowu prezes mocno się zagalopował, mówiąc w kierunku cyklistek, jakie zabierały głos: "to jest wyraz tchórzostwa (...) to jest forma szantażu".

- Wolny świat i wolny kraj. Każdy ma prawo do wypowiedzi, natomiast ten artykuł w Interii to było absolutne kuriozum. Jeżeli mam jakiś problem, to po pierwsze idę go zgłosić. Dyrektor sportowy PZKol jest bardzo otwarty na rozmowy. Wystarczyło z nim porozmawiać i zasięgnąć języka. Z drugiej strony występowanie w artykule pod anonimowymi nazwiskami... Jeśli mam problem, to nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć, że mam problem. Jestem otwarty i o tym mówię. Natomiast to jest taki wyraz tchórzostwa, podburzanie, rozbijanie grupy. Nie rozumiem tego. Przypominam, że tradycja załatwiania problemów w prasie sięga kilku lat. Nie pochwalam tego. Oczywiście w żaden sposób nie mam zamiaru mówić tutaj, że było dobrze, tylko od załatwiania spraw, od rozwiązywania problemów są służby w Polsce. Każdy może zgłosić swój problem w odpowiednich służbach. Są sądy, które to oceniają, natomiast działanie przez prasę, to jest działanie dla poklasku. Z punktu widzenia redaktora dla zasięgów, dla wyświetleń. Z punktu widzenia tego, który idzie z tym do prasy, to jest forma szantażu i tak to odczytuję - tak dokładnie brzmiała wypowiedź Rafała Makowskiego.

Panie prezesie, chciałem powiedzieć, że nie szukam zasięgów ani wyświetleń. W zawodzie pracuję od ponad 20 lat i kieruję się rzetelnością dziennikarską. I tak było też w tym materiale. Są wątpliwości jednej strony i wyjaśnienie drugiej.



***

Konkurs na stanowisko selekcjonera kadry szosowej kobiet elity i U-23 oraz juniorek został rozpisany. Informacja na stronie związku pojawiała się 24 października. Termin zgłoszeń mija 31 października, a już 3 listopada komisja konkursowa dokona wyboru.

- Jeśli chodzi o samą Małgorzatę Jasińską, to nie mam żadnych zarzutów wobec pani Małgorzaty Jasińskiej. Sama ocena pracy trenera nastąpi w listopadzie. Chcemy przeprowadzić rozmowy roczne z każdym z trenerów - mówił prezes PZKol na spotkaniu.

Kobieca kadra w kolarstwie / Agnieszka Torba / East News

Logo Polskiego Związku Kolarskiego / Agnieszka Torba / East News

Marek Rutkiewicz, obecnie dyrektor Polskiego Związku Kolarskiego, a do niedawna jeszcze czynny zawodnik / Agnieszka Torba / East News