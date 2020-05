Prezes Deceuninck-Quick Step: Jeśli nie będziemy się ścigać, nie będę miał zespołu

Wyścigi kolarskie zostały odwołane lub przełożone przez panującą na świecie pandemię koronawirusa. Przymusowy przestój to przede wszystkim kłopoty finansowe. Zdaniem prezesa teamu Deceuninck-Quick Step, bez jakichkolwiek wyścigów w tym roku jego zespół może nie przetrwać.

Kolejne niepokojące słowa wypływają z ust prezesa teamu Deceuninck-Quick Step. Belgijska grupa kolarstwa zawodowego bacznie przygląda się sytuacji na świecie, szacując możliwości powrotu do rywalizacji w tym sezonie. Pomimo przełożonych na inne terminy wyścigów, przez pandemię koronawirusa nic do końca nie może być pewne. Sytuacja jest dynamiczna, zaś zespoły potrzebują powrotu do rywalizacji, jeśli chcą przetrwać.

"Jestem znany jako najbardziej krytyczna osoba w świecie kolarstwa, ale nie będę narzekać na kalendarz. W obecnych okolicznościach powinniśmy być pokorni i modlić się, abyśmy mogli ścigać się jeszcze w tym roku" - powiedział Patrick Lefevere dla portalu Sporza.

Belgijski menedżer z niepokojem stwierdza, że połowa zespołów może nie przetrwać kryzysu, jeśli ustalony kalendarz nie będzie mógł zostać zrealizowany. Wszystko wisi na włosku.

"50 procent zespołów może zniknąć z peletonu. Jeśli nie będziemy już ścigać się w tym roku, nie będę mieć zespołu w przyszłym roku. INEOS siedzi na górze pieniędzy, a Francuzi spłacają część swojego wynagrodzenia przez państwo. Oni będą mieli mniejsze trudności, ale mój zespół będzie miał kłopoty. Nie jestem głupi. Z wykształcenia jestem księgowym, a w tej branży jestem już od 40 lat. Jeśli nie będzie wyścigów, wiele zespołów kolarskich umrze" - dodał z niepokojem Lefevere.

