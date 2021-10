Poważna kraksa Tanji Erath. Potrzebna operacja kręgosłupa

Kolarstwo

Zawodniczka ekipy Tibco-SVB, Tanja Erath podczas pierwszego etapu The Women's Tour, zaliczanego do kobiecego cyklu World Tour zaliczyła bardzo poważną kraksę, w wyniku której doszło między innymi do złamania dwóch kręgów. Konieczna jest operacja.

