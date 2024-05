Potężny skandal tuż po zawodach, odegrano rosyjski hymn. Od razu atak na MKOl

Ukraińscy oficjele wystosowali noty protestacyjne po zdarzeniu, do jakiego doszło we Włoszech. Po zakończeniu wyścigu kolarskiego Vicenza-Bionde odegrano tam oficjalny hymn państwowy dla zwycięzcy, którym okazał się... Rosjanin Wiktor Bugajenko. Pisma z żądaniem wyjaśnień i podjęciem natychmiastowego śledztwa w tej sprawie trafiły do siedziby MKOl oraz włoskiej federacji kolarskiej.