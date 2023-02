Do mrożących krew w żyłach scen doszło w trakcie kolarskiego wyścigu Etoile de Besseges we Francji. Rozpędzony peleton w pewnym momencie wjechał na średniowieczny most znajdujący się na trasie, a trudna nawierzchnia wymogła na kolarzach gwałtowne hamowanie, co spowodowało domino upadków. Tragicznie mogło się to skończyć dla Valentina Ferrona, który upadł na tyle niefortunnie, że tylko mocny chwyt uratował go przed spadnięciem w przepaść.