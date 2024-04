Poruszenie ws. gwiazdy. Huczy cała Europa. Ostrzegał miesiące temu

Wydarzenie, do którego doszło w Hiszpanii może położyć się cieniem na całym sezonie 2024. W kraksie leżał nie tylko Jonas Vingegaard, ale też dwóch z trzech jego najpoważniejszych rywali podczas zbliżającego się Tour de France. Remco Evenepoel ma złamany obojczyk i łopatkę, a w piątek przejdzie w Belgii operację. Bez większych obrażeń wyszedł z upadku z kolei Primoż Roglić, ale on... "leżał" już drugi raz podczas tego wyścigu, co na pewno nie pozostanie bez śladu. Lista kontuzjowanych jest jednak o wiele dłuższa i obejmuje również między innymi Jay’a Vine’a, który ma złamane trzy kręgi. A na tym nie koniec.

Reklama