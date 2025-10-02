Polskie kolarstwo w żałobie. Nie żyje olimpijczyk i triumfator Tour de Pologne

Bogusław Fornalczyk przeszedł do historii polskiego sportu w 1958 roku, kiedy zupełnie niespodziewanie triumfował w Tour de Pologne. Jak wspomina portal olimpijski.pl, "nikomu nieznany kolarz z Jaworznika stał się pierwszym kolarskim idolem wiejskiej młodzieży". Jego zwycięstwo otworzyło nowy rozdział w historii tej dyscypliny w Polsce i zachęciło wielu młodych zawodników do sięgnięcia po rower.

Przez kolejne dwa lata był niekwestionowanym numerem jeden w polskim peletonie. W 1959 i 1960 roku wybierano go najlepszym kolarzem w kraju, a w 1960 reprezentował Polskę na igrzyskach olimpijskich w Rzymie. W wyścigu indywidualnym zajął wysokie 11. miejsce - wyżej uplasował się jedynie Stanisław Gazda, który dojechał szósty.

Na swoim koncie Fornalczyk zapisał wiele sukcesów. Pięciokrotnie zdobywał mistrzostwo Polski, a w Tour de Pologne stawał także na drugim stopniu podium (1961). Startował w legendarnym Wyścigu Pokoju, gdzie wielokrotnie reprezentował Polskę. Za swoje dokonania uhonorowany został tytułem Zasłużonego Mistrza Sportu, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Orderem Sztandaru Pracy II klasy. W rodzinnych stronach doceniono go, nadając mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Będzina.

Po zakończeniu kariery sportowej Fornalczyk wrócił do codziennego życia. Pracował jako górnik, a niemal całe życie związany był z Będzinem i regionem, z którego się wywodził. Nigdy nie stracił kontaktu z lokalną społecznością, pozostając symbolem skromności, ciężkiej pracy i sportowej pasji.

W środę Towarzystwo Przyjaciół Będzina przekazało informację, która wstrząsnęła nie tylko lokalną społecznością, ale całym krajem. Bogusław Fornalczyk zmarł w nocy z 30 września na 1 października w wieku 88 lat.

"Wczoraj w nocy odszedł od nas Bogusław Fornalczyk, wybitny kolarz i wyjątkowy człowiek, który zapisał piękną kartę w historii Będzina i polskiego sportu. Miał 88 lat. Dla nas - przyjaciół - pozostanie zawsze "Szybkim Bogusiem", człowiekiem skromnym, serdecznym i pełnym pasji. Zawsze był z nami na wieczorach klubowych, dzieląc się wspomnieniami i pogodnym uśmiechem. Pamiętamy też niezapomniane spotkanie w podszybiu dawnej kopalni "Paryż", gdzie świętowaliśmy jego jubileusz 85. urodzin - były wspomnienia, muzyka i radość ze wspólnej obecności. Dziś żegnamy Mistrza, ale jego legenda i duch sportowej walki będą nam towarzyszyć na zawsze. Spoczywaj w pokoju" - przekazano w komunikacie.

