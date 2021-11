Polski Związek Kolarski ma nowego szefa

W pierwszej rundzie odpadli dotychczasowy prezes PZKol Krzysztof Golwiej oraz adwokat Anna Drobek.

Kilka dni przed wyborami z kandydowania zrezygnował prezes Wielkopolskiego Związku Kolarskiego Lucjusz Wasielewski, a na początku sobotnich obrad ustąpił burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski.

Botwina nie był dotychczas związany z PZKol. Jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Zarządzania, dyrektorem generalnym Institute for Sport Governance, think-tanku współpracującego m.in. z komitetem organizacyjnym igrzysk olimpijskich Paryż 2024. W latach 2018-20 był kierownikiem Zakładu Zarządzania i Organizacji Treningu w Instytucie Sportu.

Reklama

Botwina przedstawił się jako "kandydat z zewnątrz, ale związany ze sportem".

- Pracuję na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uczę studentów, ale również współpracuję z federacjami międzynarodowymi, ze związkami sportowymi w wielu krajach europejskich, z ministerstwami sportu. Dążę do poprawy działania organizacji sportowych. I to właśnie chcę zrobić w Polskim Związku Kolarskim. Długi oczywiście musimy spłacić, ale to jest tylko pierwszy krok - podkreślił podczas prezentacji swojego programu.

Zakwestionował podaną przez ustępującego prezesa Golwieja informację na temat zadłużenia PZKol. - Prezes podaje: 17 milionów, ale niestety do końca nie wiemy, ile (wynosi dług), bo nie mamy badania biegłego rewidenta- stwierdził.

PZKol powinien wspierać regiony

Zdaniem Botwiny PZKol powinien wspierać regiony, kluby i zawodników poprzez szkolenia, wsparcie finansowe i "wspólne działanie w budowaniu dumy z polskiego kolarstwa".

- Pieniądze z ministerstwa to tylko jedna noga, na której możemy się oprzeć. Ale trudno się stoi na jednej nodze. Wygodniej na dwóch, a jeszcze lepiej na trzech. Ta druga noga to sponsoring, a trzecia to sport amatorski. Jest tak dużo ludzi w Polsce, którzy jeżdżą na rowerach. Polski Związek Kolarski musi mieć dla nich ofertę - podkreślił.

Botwina zawodowo zajmuje się pozyskiwaniem pieniędzy na projekty związane ze sportem i pochwalił się sukcesami na tym polu, m.in. uzyskaniem finansowania dla szkółek kolarskich.

- Organizacja, którą zarządzam, dostała w tym roku najwięcej unijnych pieniędzy na projekty sportowe w Polsce. Ja to robię na co dzień. Chcę, żeby Polski Związek Kolarski mógł z tego skorzystać, żeby skorzystały regiony i kolarze - dodał.

Nowy prezes ostrożnie wypowiada się na temat przyszłości pruszkowskiego toru, na którego sprzedaż Centralnemu Ośrodkowi Sportu (COS) lub "innej jednostce organizacyjnej Skarbu Państwa" zgodzili się delegaci w czerwcu podczas poprzedniego walnego zgromadzenia. Jak deklaruje, trzeba się nad tym rozwiązaniem zastanowić, ale po wykonaniu niezbędnego audytu.

Absolutorium dla zarządu PZKol

Tor kolarski w Pruszkowie był budowany w latach 2003-08 i kosztował ponad 90 milionów złotych. Głównym wierzycielem PZKol jest Mostostal Puławy, wykonawca obiektu.

Podczas sobotnich obrad delegaci udzielili absolutorium wszystkim zarządom PZKol w latach 2017-20. Związkiem kierowali w tym okresie Dariusz Banaszek (2016-18), Janusz Pożak (2018-19) i Krzysztof Golwiej (od maja 2019).

W skład nowego zarządu weszli: Rafał Makowski, Jakub Fornalik, Marek Rutkiewicz, Jacek Kasprzak, Błażej Maresz, Lucjusz Wasielewski, Mariusz Witecki i Franciszek Harbacewicz.

Nowe władze zostały wybrane na czteroletnią kadencję, która upłynie w listopadzie 2025 roku.