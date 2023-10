"Polski" poranek w Chinach! Wielki triumf Darii Pikulik, "Biało-Czerwone" szeroką ławą

Wyścig Tour of Guangxi był ostatnią w tym sezonie imprezą kobiecego cyklu World Tour. Co ciekawe, otworzył go... triumf reprezentantki Polski, Darii Pikulik, która w styczniu wygrała premierowy etap Tour Down Under i założyła koszulkę liderki zmagań. W Chinach nasza sprinterka stanęła przed szansą, by spiąć rok 2023 piękną klamrą i w znakomitym stylu dokonała tej sztuki.