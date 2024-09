Polska olimpijka w najlepszej ekipie świata. "Na rowerze z komunii wygrałam swój pierwszy wyścig"

Marta Lach w Team SD Worx-Protime

- To spełnienie marzeń. Podpisanie kontraktu z najlepszym zespołem na świecie, kto by tego nie chciał? Jestem super zmotywowana, by jeździć u boku tak silnych zawodniczek. To duży krok w mojej karierze i jestem przekonana, że pomoże mi stać się lepszą. Dla mnie jest to również potwierdzenie, że podejmuję właściwe kroki. Czerpię z tego pewność siebie - komentowała podpisanie kontraktu dla strony internetowej nowej ekipy.