Tomasz Brożyna to znany niegdyś polski kolarz. Był zawodnikiem Spartakusa Daleszyce i Korony Kielce, a potem - grup zawodowych Mróz, US Postal, Banesto, Hoop-CCC-Polsat czy Intel-Action. Brał udział w igrzyskach olimpijskich w Atlancie w 1996 roku oraz Atenach w 2004 roku. Wystąpił w 2001 roku w Tour de France, gdzie zajął 21. miejsce. Dwukrotnie ścigał się w Giro d'Italia i ośmiokrotnie w Wyścigu Pokoju - od 1990 aż do 1999 roku.



Kolarstwo Shane Perkins chce wystąpić w igrzyskach w Tokio w barwach Rosji

Był radnym powiatu kieleckiego z ramienia PiS. Teraz został selekcjonerem kadry narodowej w wyścigach szosowych, a obowiązki połączy z trenowaniem także kadry Polski do lat 23.



Małgorzata Jasińska to niegdyś utalentowana kolarka szosowa rodem z Olsztyna. W latach 2009-2018 czterokrotnie była mistrzynią Polski, a do niedawna jeździła w hiszpańskiej grupie kolarskiej Movistar.





Oto lista trenerów reprezentacji kolarskich opublikowana na stronie PZKol

