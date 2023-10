Polska katastrofa przed IO. Smutny upadek, tak źle jeszcze nie było

Międzynarodowa Unia Kolarska oficjalnie potwierdziła zamknięcie rankingu kwalifikacyjnego do rywalizacji w kolarstwie szosowym podczas igrzysk w Paryżu. Z perspektywy polskiego kibica jest to bardzo przykra wiadomość. Oficjalnie wiadomo już bowiem, że we Francji reprezentować nas będzie tylko jeden zawodnik. Tak źle nie było nie tylko w całym, XXI wieku, ale w zasadzie... nigdy w historii naszych startów. Z drugiej strony, w prawdziwym rozkwicie jest nasza kobieca kadra. Ona wyśle nad Sekwanę trzy przedstawicielki, z realnymi szansami na krążek.