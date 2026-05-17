Już sobota przyniosła znakomite wieści dla Dominiki Włodarczyk. Przed rozpoczęciem zmagań kolarek w tegorocznej edycji wyścigu Dookoła Kraju Basków nikt nie zakładał, że reprezentantka Polski będzie spisywać się tak fenomenalnie.

Na drugim etapie rywalizacji Polka odniosła swój największy sukces w karierze i wpadła na metę na pierwszym miejscu. Tym samym z dużym napięciem fani czekali na trzeci, finałowy etap zmagań. Kolarki miały do pokonania 131 kilometrów z trzema premiami górskimi. Ostatni podjazd miał miejsce 10 kilometrów przed finiszem.

Co ciekawe, jak informuje portal naszosie.pl, tym razem nie było żadnej ucieczki dnia. To rzadko spotykana sytuacja zarówno w żeńskim jak i męskim peletonie. Premie górskie i szarpanie na nich tempa przez kilka kolarek nie wybiło z rytmu Dominiki Włodarczyk.

Polka w iście imponującym stylu zachowała dużo sił na samą końcówkę. Finisz odbywał się z dużej grupy i z niej znów najszybsza była Polka, która pokonała kilka zawodniczek z wartościowymi w światowym peletonie kolarek nazwiskami.

Dwa zwycięstwa Włodarczyk. Oto jej miejsce w klasyfikacji końcowej

Dzięki bonifikatom Polka awansowała także w klasyfikacji generalnej całych zawodów, kończąc ostatecznie zmagania Dookoła Krajów Basków na znakomitej piątej pozycji. Niedzielny triumf pozwolił naszej kolarce awansować o jedną lokatę.

Cały wyścig wygrała Mischa Bredewold z Holandii. Za sprawą tego, co zrobiła jednak w sobotę i niedzielę Włodarczyk, to o Polce będzie się jednak jeszcze przez długi czas pisało i mówiło. Wszystko wskazuje na to, że po Katarzynie Niewiadomej mamy kolejną Polkę zdolną do osiągania wartościowych wyników w światowym peletonie.

Dominika Włodarczyk FLORIAN FRISON AFP

