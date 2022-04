Policja wtargnęła do hotelu zespołu kolarskiego. Zatrzymano dwie osoby

Do głośnego zdarzenia doszło w trakcie wyścigu Grande Premio "O Jogo" w Portugalii. Funkcjonariusze weszli do hotelu, w którym zatrzymała się ekipa W52 - FC Porto. W efekcie doszło do aresztowania dwóch osób.

Akcja była podyktowana śledztwem, które od jakiegoś czasu prowadziła Prokuratura Regionalna. Chodziło o wykrycie stosowania zabronionych metod i substancji w sporcie zawodowym.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czesław Lang: Kolarstwo staje się bardzo popularne i modne. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Policja przeszukała kilkadziesiąt miejsc

W trakcie przeszukań policyjnych policja zajrzała do kilkudziesięciu miejsc w różnych częściach kraju, konfiskując substancje. Łącznie w akcji udział wzięło 120 policjantów.

Reklama

Zatrzymano dyrektora sportowego lokalnego działacza związku kolarskiego.

Zespół W52 - FC Porto nie stanął już na starcie trzeciego etapu wyścigu.