Do zdarzenia doszło 141 kilometrów przed końcem niedzielnego wyścigu. Maciejuk chciał przedostać się na czoło peletonu. Próbował wykorzystać do tego pobocze, ale tam trafił na mokry i nierówny grunt, poślizgnął się i bez kontroli wjechał na szosę, powodując duży karambol .

Kolarstwo. Filip Maciejuk krytykowany w środowisku

"Wykluczyłbym go na kilka dodatkowych tygodni, żeby przemyślał sobie to, co zrobił" - mówił były australijski kolarz Mark Renshaw w eurosport.tvn24.pl, trudno jednak spodziewać się, aby do tego faktycznie doszło.