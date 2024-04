34-letni Majka sezon otworzył już pod koniec stycznia, podczas AlUla Tour w Arabii Saudyjskiej. Później oglądaliśmy go w akcji w wyścigu dookoła Murcji, a następnie - w nietypowym, jednoetapowym Vuelta a Andalucia (z powodu protestów na trasie wyścig "zamknął" się w... jeździe indywidualnej na czas). Ostatnim startem Polaka było Tirreno-Adriatico, a od 10 marca pauzował. Aż do tego weekendu.

Grupa UAE Team Emirates zdecydowała się desygnować go do akcji w Vuelta Asturias. Nasz rodak miał wnieść siłę doświadczenia do składu, w którym znalazły się dwa diamenty: Isaac del Toro, triumfator ostatniego Tour de l'Avenir (najbardziej prestiżowego wyścigu dla młodzieżowców) oraz Antonio Morgado, który przed kilkoma dniami, w Italii świętował pierwszy zawodowy triumf w karierze.