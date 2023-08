Keiko Sugiura to 52-letnia kolarka, która kolejny raz udowodniła, że wiek to tylko liczba, liczy się natomiast siła ducha. Jeszcze kilka lat temu odniosła poważny wypadek, w którym doznała bardzo poważnych obrażeń, a w czwartek sięgnęła po swój pierwszy tytuł mistrzyni świata na torze. Nie jest to bynajmniej jedyny sukces sportowy Japonki. Na swoim koncie ma jeszcze kilka innych osiągnięć.