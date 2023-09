Po raz kolejny pokazał klasę, historyczny wynik. Lider zwiększył przewagę

Evenepoel stracił szansę na końcowe zwycięstwo na 13. etapie, gdy na przełęczy Tourmalet stracił do czołówki ponad 27 minut, ale odbija to sobie wygrywaniem etapów. Po czwartku ma już trzy na koncie . Tym razem razem, będąc w ucieczce, postanowił zaatakować na 29 kilometrów przed metą.

Nikt nie był w stanie go już dogonić, dzięki czemu odniósł 50. zwycięstwo w zawodowej karierze. Po drodze 23-letni Belg zapewnił sobie triumf w klasyfikacji górskiej całego wyścigu. Drugie miejsce na 18. etapie zajął Włoch Damiano Caruso (Bahrain Victorius), który stracił cztery minuty i 44 sekundy, a trzecie Duńczyk Andres Lorentz Kron (Lotto DSTNY), który stracił pięć minut 10 sekund.

Grupa faworytów wyścigu dojechała do mety ponad dziewięć minut za zwycięzcą i porwała się na ostatnich kilkuset metrach podjazdu. Kuss i Słoweniec Primož Roglič nadrobili dziewięć sekund nad ich kolegą z drużyny Jonasem Vingegaardem. Oznacza to, że przewaga Amerykanina nad Duńczykiem wzrosła z ośmiu do 17 sekund.