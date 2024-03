Aktualna sytuacja finansowa i organizacyjna polskiego kolarstwa jest więcej niż alarmująca. To być albo nie być polskich kolarzy torowych na igrzyskach olimpijskich! (...) Rozumiem wyzwania związane z okresem przejściowym po ostatnich wyborach parlamentarnych, ale nie możemy pozwolić, aby przekładało się to na zaniedbywanie kolarstwa. Niepokojący jest brak współpracy i gotowości do działania ze strony instytucji, które powinny odgrywać kluczową rolę we wsparciu rozwoju sportu w Polsce. Zachęcam do dialogu i poszukiwania rozwiązań, które umożliwią efektywne wsparcie dyscypliny. W związku z powyższym, w imieniu polskiego kolarstwa zwracam się z pilnym apelem o podjęcie działań, które zagwarantują finansowanie i wsparcie organizacyjne dyscypliny. W przyszłym tygodniu zamierzamy zorganizować spotkanie z kluczowymi przedstawicielami środowiska kolarskiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, PKOl oraz PZKol, aby szczegółowo omówić obecną sytuację finansową i określić niezbędne kroki, które muszą zostać pilnie podjęte. Nie możemy sobie pozwolić, aby polskie kolarstwo, dyscyplina o bogatej tradycji i nieograniczonym potencjale, zostało zaniedbane. Apeluję o natychmiastowe działania, które umożliwią odbudowę i dalszy rozwój kolarstwa, zarówno na poziomie młodzieżowym, jak i wśród elity. Tylko przez zjednoczone wysiłki możemy zapewnić naszym zawodnikom warunki, na które zasługują

~ czytamy w apelu.