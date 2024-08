Pikulik znów na starcie. Polka „błysnęła” w Tour de France, była wśród najlepszych

Pojechałam ten wyścig tak, jakby jutra miało nie być. Nie mam sobie po nim nic do zarzucenia. Ten medal jest spełnieniem marzeń. Zwłaszcza po tym wszystkim, co przeszłam przez ostatnie dwa lata. Ten medal wynagradza wszystko. Tylko ja i moi najbliżsi wiedzą, jak ciężko było dojść do tego miejsca. Połowa tego medalu jest dla mojej siostry - Wiktorii

Długiego świętowania jednak nie było. Już następnego dnia "Biało-Czerwona" stawiła się na starcie równie prestiżowych zmagań. Mowa o kobiecym Tour de France, który co prawda nie ma takiej renomy jak męski, ale i tak dla wielu pań występ na tym wyścigu to spełnienie marzeń . "Muszę się szybko spakować bo jedziemy do Rotterdamu" - oznajmiła przed ceremonią dekoracji dziennikarzowi TVP Sport.

Daria Pikulik szósta na pierwszym etapie Tour de France

Na "dzień dobry" pole do popisu miały sprinterki. Na trasie znalazło się tylko jedno niewielkie wzniesienie czwartej kategorii, więc kibice z niecierpliwością wyczekiwali na finisz z peletonu lub zawiązanie się ucieczki chcącej pokrzyżować szyki faworytkom. W poniedziałkowe popołudnie sprawdził się pierwszy scenariusz. "Biało-Czerwona" została dobrze rozprowadzona przez koleżanki z zespołu, a następnie imponowała szybkością. Nie wystarczyło to co prawda na triumf, lecz szósta lokata na mecie i tak jest powodem do dumy.