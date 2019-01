Pierwsze w sezonie zwycięstwo kolarza CCC w Nowej Zelandii

Patrick Bevin, startujący w barwach CCC Team, wywalczył tytuł mistrza Nowej Zelandii w kolarskiej jeździe indywidualnej na czas. To pierwsze zwycięstwo na koncie polskiej grupy, debiutującej w tym sezonie w światowej elicie.

Zdjęcie Patrick Bevin /AFP

Bevin, który poprzednio zdobył ten tytuł w 2016 roku, uzyskał blisko dwie minuty przewagi nad Hamishem Bondem. Kolarze rywalizowali na 40-kilometrowej trasie ze startem i metą w Napier.

Reklama

Na antypodach przebywa pierwsza grupa zawodników CCC, przygotowując się do inaugurującego cykl World Tour wyścigu etapowego w Australii - Tour Down Under (15-20 stycznia). W składzie "Pomarańczowych" na te zawody są m.in. dwaj Polacy - Szymon Sajnok i Łukasz Owsian.

CCC Team wchodzi do elity World Tour na miejsce dotychczasowej amerykańskiej ekipy BMC, która w ubiegłym roku utraciła swojego sponsora tytularnego. W nowej drużynie pozostało wielu zawodników BMC, na czele z mistrzem olimpijskim Belgiem Gregiem Van Avermaetem, i wielu z działającego do tej pory na zapleczu elity polskiego zespołu CCC Sprandi Polkowice.

Kontrakty z CCC Team podpisało w sumie 24 kolarzy, w tym pięciu Polaków: Sajnok, Owsian, a także Paweł Bernas, Kamil Gradek i Łukasz Wiśniowski.

Licencja UCI World Tour umożliwia CCC Team starty we wszystkich największych wyścigach, łącznie z Tour de France. Dotychczas żadna polska drużyna nie rywalizowała w "Wielkiej Pętli".