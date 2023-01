Peter Sagan ogłasza. Żegna się z imprezami World Tour!

Sezon 2023 będzie ostatnim, w którym Słowak stanie przed szansą na poprawienie tego dorobku w imprezach World Tour. Jak zapowiedział w rozmowie z "Eurosportem", po jego zakończeniu pożegna się na dobre z najbardziej prestiżowymi wyścigami globu. - Nadszedł czas, by to powiedzieć - przyznał, dodając, że pierwsze miesiące 2024 roku poświęci przygotowaniom do startu w igrzyskach olimpijskich w Paryżu, lecz - w kolarstwie górskim. W nim również ma na koncie sukcesy - w 2008 roku, w Val di Sole został mistrzem świata juniorów. Co ciekawe, w tym samym sezonie wywalczył złoto mistrzostw Europy.