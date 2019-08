Rosjanin z grupy Ineos Paweł Siwakow został zwycięzcą 76. Tour de Pologne. Rafał Majka zajął w klasyfikacji generalnej dziewiąte miejsce. Ostatni etap w Bukowinie Tatrzańskiej wygrał Słoweniec Matej Mohorić.

Wyścig zakończył się - co staje się już niemal tradycją - w Bukowinie, etapem górskim, "królewskim" jak nazwał go dyrektor Tour de Pologne Czesław Lang. Suma przewyższeń wynosiła 2810 m (dzień wcześniej 3 550 m), na trasie pięć górskich premii pierwszej kategorii, dwie na podjeździe Gliczarów Górny (Ściana Bukovina) i trzy na Ścianie Harnaś w Rzepiskach.

Kwiatkowski zwolnił mu miejsce

To jednak nie na tym etapie rozstrzygnęły się losy wyścigu, ale dzień wcześniej. Decydującą akcją tegorocznego Tour de Pologne była trzyosobowa ucieczka podczas czwartkowego szóstego etapu z Zakopanego do Kościeliska.

Z tercetu zawodników, którzy przyjechali na czele w Kościelisku, dwóch - Paweł Siwakow i Australijczyk Jai Hindley - wytrzymało tempo wyścigu również w piątek w Bukowinie. Obaj przyjechali w czołowej grupie. Odpadł w pierwszej fazie etapu dotychczasowy lider Duńczyk Jonas Vingegaard.

Zwycięzcą Tour de Pologne został Siwakow. Był jednym z faworytów, a miejsce lidera w grupie Ineos zwolnił mu - wycofując się trzy dni przed startem - Michał Kwiatkowski. Rosjanin w tym roku wygrał już bardzo trudny wyścig Tour of Alps. Pochodzi z kolarskiej rodziny. Kolarką była jego matka i ojciec. Ojciec Andriej jeździł nawet w grupie CCC, dziś prowadzi sklep rowerowy w Moskwie.

Marczyński stracił koszulkę, Majka zawiódł

Z polskiego punktu widzenia etap wokół Bukowiny toczył się w dwóch wymiarach.

O zwycięstwo w klasyfikacji górskiej walczył Tomasz Marczyński. 35-letni kolarz grupy Lotto-Soudal wyjechał na trasę etapu wokół Bukowiny w magentowej koszulce lidera rywalizacji "górali". Miał jednak niewielką przewagę nad Simonem Geschke, Niemcem z zespołu CCC Team. Marczyński przegrał koszulkę na ostatniej premii tegorocznego wyścigu. Do wygranej zabrakło mu zaledwie trzech punktów. Zbyt wiele sił kosztowała go czwartkowa ucieczka.

Polski kolarz Lotto-Soudal zrobił tyle co mógł dla uczczenia pamięci Bjorna Lambrechta, który w poniedziałek zmarł w Rybniku w wyniku obrażeń odniesionych po upadku na trzecim etapie TdP.



Znacznie bardziej prestiżową rozgrywkę prowadził Rafał Majka. Walczył o drugie zwycięstwo w karierze w narodowym wyścigu. Przed startem w Bukowinie był na dziewiątej pozycji, miał 20 sekund straty do prowadzącego Duńczyka Jonasa Vingegaarda. W Tour de Pologne, w którym od lat o końcowym zwycięstwie decydują sekundy, zniwelowanie tej różnicy realnie rzecz biorąc było zadaniem ponad siły Majki.



Tak się też stało. Kolarz grupy Bora-Hansgrohe próbował atakować na 50 km przed metą, ale była to raczej oznaka słabości niż siły. W jego imieniu groźne ucieczki likwidowali Davide Formolo, Paweł Poljański. Rywale byli zbyt silni. Majka przyjechał ponad dwie minuty za zwycięzcą etapu. Utrzymał dziewiąte miejsce w klasyfikacji generalnej. Nie jest to pozycja, która by go zadowalała, ale głównym wyścigiem w tej części sezonu jest dla kolarza z Zegartowic Vuelta a Espana.



Olgierd Kwiatkowski, Bukowina