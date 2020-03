Mistrz świata ze startu wspólnego Duńczyk Mads Pedersen wycofał się z wyścigu Paryż-Nicea. W sobotę ma się odbyć ostatni etap rywalizacji, ale kolarz jak najszybciej musi wracać do kraju. To wynik szerzącego się na świecie koronawirusa.

W piątek wieczorem rząd duński zaapelował do wszystkich sportowców, by jak najszybciej przerwali rywalizację lub zgrupowania i wracali do ojczyzny.

"Jako drużyna zawsze powtarzaliśmy, że będziemy szanować decyzje władz. Mój kraj poprosił mnie, żebym jak najszybciej wrócił do domu. Powiadomiłem o tym ekipę i wycofałem się z wyścigu" - napisał w oświadczeniu Pedersen.

Przed ostatnim etapem wyścigu Duńczyk zajmował 76. miejsce w klasyfikacji generalnej ze stratą ponad 39 min do lidera Niemca Maximiliana Schachmanna.

Wyścig najwyższej kategorii World Tour, bez udziału Polaków, ma silną obsadę, ale z powodu epidemii koronawirusa siedem z 19 ekip elity, w tym polska grupa CCC, nie przyjechało do Francji. Nie ma również zwycięzcy sprzed roku Kolumbijczyka Egana Bernala i jego brytyjskiej drużyny Ineos.

Pandemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. Według oficjalnych danych potwierdzono dotychczas blisko 149 tys. przypadków zakażenia i ponad 5,5 tys. zgonów. W Europie najgorsza sytuacja jest we Włoszech, gdzie jest już prawie 18 tys. zarażonych, a ponad 1,2 tys. osób zmarło. W Polsce odnotowano dotychczas 84 przypadki, dwie osoby zmarły. A w Danii - 827 zakażonych, ale bez ofiar śmiertelnych.