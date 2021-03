Paryż-Nicea. Sam Bennett pierwszym liderem

Irlandczyk Sam Bennett z ekipy Deceuninck wygrał pierwszy etap wyścigu kolarskiego Paryż-Nicea (166 km) i zdobył koszulkę lidera. Na mecie w Saint-Cyr-l'Ecole wyprzedził mistrza Francji Arnauda Demare i mistrza świata z 2019 roku Duńczyka Madsa Pedersena.

Najszybszy z 30-osobowej grupy czołowej Bennett w tym sezonie wygrał już dwa etapy podczas wyścigu UAE Tour.



Już pierwszego dnia ścigania peleton uszczuplił się o Australijczyka Richiego Porte (Ineos Grenadiers), zwycięzcę z 2013 i 2015 roku, który wycofał się na skutek kraksy jeszcze przed ostatnim, 30-kilometrowym odcinkiem.



Wyścig zaliczany do klasyfikacji World Tour, drugi rok z rzędu odbywa się bez udziału Polaków. W edycji 2019 trzecie miejsce wywalczył w nim Michał Kwiatkowski (Sky).



Poniedziałkowy etap z Oinville-sur-Montcient do Amilly (188 km) zapowiada się jako kolejny pojedynek sprinterów. Impreza zakończy się w następną niedzielę w Nicei.



Wyniki 1. etapu, Saint-Cyr-l'Ecole - Saint-Cyr-l'Ecole (166 km):



1. Sam Bennett (Irlandia/Deceuninck) - 3:51.39

2. Arnaud Demare (Francja/FDJ)

3. Mads Pedersen (Dania/Trek-Segafredo)

4. Jasper Philipsen (Belgia/Alpecin)

5. Bryan Coquard (Francja/B&B Hotels)

6. Pascal Ackermann (Niemcy/Bora hansgrohe) wszyscy ten sam czas



Klasyfikacja generalna:



1. Sam Bennett (Irlandia/Deceuninck) - 3:51.39

2. Arnaud Demare (Francja/FDJ) strata 4 s

3. Michael Matthews (Australia/BikeExchange) 5

4. Mads Pedersen (Dania/Trek-Segafredo) 6

5. Ben Swift (W. Brytania/Ineos Grenadiers) 7

6. Jasper Philipsen (Belgia/Alpecin) 10



