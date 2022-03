Paryż-Nicea. Roglić najlepszy na siódmym etapie

Primoż Roglić (Jumbo-Visma) wygrał siódmy etap wyścigu Paryż-Nicea, podczas którego kolarze mieli do pokonania 155,2 km z Nicei do Col de Turini. Słoweniec w klasyfikacji generalnej do 47 sekund powiększył przewagę nad Brytyjczykiem Simonem Yatesem (BikeExchange).

Zdjęcie Primoż Roglić / AFP