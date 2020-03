Paryż-Nicea: Nizzolo wygrał 2. etap, Schachmann wciąż liderem

Włoch Giacomo Nizzolo z grupy NTT Pro Cycling wygrał drugi etap wyścigu Paryż-Nicea, w którym kolarze mieli do pokonania 166,5 km z Chevreuse do Chalette-sur-Loing. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Niemiec Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe).

Na końcowych metrach w walkę o zwycięstwo na etapie rywalizowało 11 kolarzy. Pięciu uzyskało czas identyczny jak Nizzolo. Drugie miejsce zajął Niemiec Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), a trzecie - Belg Jasper Stuyven (Trek-Segafredo).

Pozostałych pięciu, w tym lider wyścigu Schachmann oraz Słowak Peter Sagan (obaj Bora-Hansgrohe), miało trzy sekundy straty. Kolejna grupa minęła metę 18 s po zwycięzcy.

- To był stresujący dzień, wiało i padało. Nie spodziewaliśmy się opadów, więc tym trudniej było sobie z tym poradzić. Ale czuję się dobrze od początku sezonu i cieszę się z tego wyniku - powiedział Włoch.

Wyścig najwyższej kategorii World Tour, bez udziału Polaków, ma silną obsadę, ale z powodu epidemii koronawirusa siedem z 19 ekip elity nie przyjechało do Francji, m.in. polska grupa CCC. Nie ma również zwycięzcy sprzed roku Kolumbijczyka Egana Bernala i jego brytyjskiej drużyny Ineos.

Ze względu na szerzącą się epidemię koronawirusa organizatorzy zastosowali specjalne procedury, ograniczając do minimum kontakt zawodników z osobami z zewnątrz. Kibice będą mieli ograniczony dostęp do stref startu i mety i nie zostaną dopuszczeni do kolarzy na odległość mniejszą niż 100 m na starcie i 300 m na mecie.

Ośmioetapowe zawody zakończą się w następną niedzielę w Nicei.

Wyniki 2. etapu, Chevreuse-Chalette-sur-Loing (166,5 km):

1. Giacomo Nizzolo (Włochy/NTT Pro Cycling) 3:49.57

2. Pascal Ackermann (Niemcy/Bora-Hansgrohe)



3. Jasper Stuyven (Belgia/Trek-Segafredo)



4. Nils Politt (Niemcy/Israel Start-Up Nation)



5. Sergio Garcia (Kolumbia/EF Pro Cycling)



6. Mads Wuertz Schmidt (Dania/Israel Start-Up Nation) wszyscy ten sam czas

Klasyfikacja generalna:

1. Maximilian Schachmann (Niemcy/Bora-hansgrohe) 7:22.06

2. Giacomo Nizzolo (Włochy/NTT Pro Cycling) strata 15 s

3. Jasper Stuyven (Belgia/Trek-Segafredo) 21

4. Sergio Higuita (Kolumbia/EF Pro Cycling) 23

5. Nils Politt (Niemcy/Israel Start-Up Nation) 25

6. Mads Wuertz Schmidt (Dania/Israel Start-Up Nation) ten sam czas