Paryż-Nicea. Kragh Andersen wygrał czasówkę, Schachmann liderem

Duńczyk Soeren Kragh Andersen (Sunweb) wygrał czwarty etap wyścigu kolarskiego Paryż-Nicea, jazdę indywidualną na czas wokół Saint-Amand-Montrond. Drugi, ze stratą sześciu sekund, był Niemiec Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe), który umocnił się na prowadzeniu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kolarstwo. Dwa etapy i dwie kraksy podczas wyścigu w Argentynie. Wideo INTERIA.TV

W klasyfikacji generalnej Schachmann wyprzedza o 58 sekund Kragha Andersena oraz o 1.01 swojego kolegę klubowego Austriaka Felixa Grossschartnera, który w środę stracił 36 sekund.

Reklama

Wyścig najwyższej kategorii World Tour, bez udziału Polaków, ma silną obsadę, ale z powodu epidemii koronawirusa siedem z 19 ekip elity, w tym polska grupa CCC, nie przyjechało do Francji. Nie ma również zwycięzcy sprzed roku Kolumbijczyka Egana Bernala i jego brytyjskiej drużyny Ineos.

Ze względu na szerzącą się epidemię koronawirusa organizatorzy zastosowali specjalne procedury, ograniczając do minimum kontakt zawodników z osobami z zewnątrz. Kibice będą mieli ograniczony dostęp do stref startu i mety i nie zostaną dopuszczeni do kolarzy na odległość mniejszą niż 100 m na starcie i 300 m na mecie.

Ośmioetapowe zawody zakończą się w niedzielę w Nicei.

Zdjęcie Soeren Kragh Andersen / AFP

Wyniki 4. etapu, jazda ind. na czas wokół Saint-Amand-Montrond (15,1 km):

1. Soeren Kragh Andersen (Dania/Sunweb) - 18.51

2. Maximilian Schachmann (Niemcy/Bora-Hansgrohe) 6 s

3. Kasper Asgreen (Dania/Deceuninck-Quick Ste) 12

4. Thomas De Gendt (Belgia/Lotto Soudal) 13

5. Pello Bilbao (Hiszpania/Bahrain-Merida) 15

6. Victor Campenaerts (Belgia/NTT) 17

Klasyfikacja generalna:

1. Maximilian Schachmann (Niemcy/Bora-Hansgrohe) - 13:30.58

2. Soeren Kragh Andersen (Dania/Sunweb) 58 s

3. Felix Grossschartner (Austria/Bora-Hansgrohe) 1.01

4. Nils Politt (Niemcy/Israel Start-Up Nation) 1.05

5. Sergio Higuita (Kolumbia/EF Pro Cycling) 1.06

6. Dylan Teuns (Belgia/Bahrain-McLaren) 1.10