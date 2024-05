Padł rekord XXI wieku. Wściekle goniły, a i tak jej nie dopadły

Niedzielny etap kobiecej odsłony Vuelta a Espana zakończył się zwycięstwem Amerykanki, Kristen Faulkner. 31-latka zaskoczyła murowaną faworytkę, Marianne Vos i pozostałe gwiazdy atakiem na ostatnich kilometrach i przecięła linię mety z przewagą 10 sekund nad kolejnymi zawodniczkami. Był to jednak iście szalony dzień, który zapisze się w historii. Panie pobiły bowiem... rekord prędkości, śrubując go do kosmicznej wartości.